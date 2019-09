CNAIR: Lotul 3 al Autostrazii Lugoj-Deva s-a crapat si nu poate fi deschis in septembrie, asa cum promitea ministrul Cuc

Scad, pe zi ce trece, sansele ca Lotul 3 al Autostrazii Lugoj-Deva sa se inaugureze in acest an. Motivul: Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunta ca a descoperit, marti, o fisura in terasamentul soselei si sustine ca are nevoie de timp pentru a repara drumul si a stabili daca acesta e sigur, inainte de a-l inaugura.