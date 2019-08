CNAS a anuntat ca a repus in functiune sistemul informatic pentru cardul de sanatate

CNAS google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a anuntat, marti, ca sistemul informatic a fost repus in functiune, iar serviciile medicale vor fi semnate cu cardul de sanatate. ”Incepand cu data de 6 august 2019, a fost reluata functionarea Platformei Informatice a Asigurarilor de Sanatate (PIAS). Astfel, conform reglementarilor legale, furnizorii de servicii medicale vor raporta online, in termen de 3 zile lucratoare de la prestarea serviciului. Serviciile medicale vor fi semnate cu cardul, renuntandu-se astfel la dispozitiile speciale utilizate pe perioada in care PIAS a fost indisponibila online”, a transmis, marti, CNAS. Sursa citata a precizat ca mare parte din probleme au fost remediate in 1 aug ...