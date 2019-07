CNMR adera la Pactul pentru Sanatate propus de ministrul Sorina Pintea

Astăzi, 23.07.2019, o delegație a Coaliției Naționale pentru Modernizarea României (CNMR) condusă de președintele Alexandru Cumpănașu, a avut o întâlnire de lucru cu Ministrul Sănătății, doamna Sorina Pintea. În cadrul întâlnirii avute, ministrul Pintea a prezentat reprezentanților CNMR Pactul pentru Sănătate pe care îl propune și principalele măsuri cuprinse în acesta. Pactul are scopul de a sustenabiliza măsuri fundamentale pentru sănătatea românească pe termen lung indiferent de culoarea partidului/partidelor care guvernează, concretizându-se prin modificări ale cadrului de reglementare în domeniul sănătății și prevede accesul echitabil la servicii medicale pentru întreaga populație, urmând a fi pus în consultare publică în curând de către ministerul sănătății.

CNMR a aderat la Pactul propus de Sorina Pintea urmând a-l susține la nivelul organizațiilor membre.

De asemenea, CNMR a agreat cu Ministrul Sănătății câteva măsuri care să fie adăugate la Acordul propus, respectiv:

Încheierea unui Acord de Colaborare între Ministerul Sănătății și IFIN-HH (Laserul de la Măgurele) pentru efectuarea transferului de tehnologie către sistemul de sănătate și folosirea Medicinei Nucleare pentru tratarea tumorilor și a altor afecțiuni;

Inițierea unor programe naționale de cercetare în cadrul institutelor românești pentru dezvoltarea de proteze și alte dispozitive medicale patentate și dezvoltate în România;

Păstrarea și dezvoltarea Consiliilor de Integritate de la nivelul spitalelor cu participarea societății civile;

Realizarea spitalelor regionale.

CNMR susține ferm inițiativa Sorinei Pintea de creare de comisii (of label) în cadrul instituțiilor spitalicești, prin intermediul cărora specialiști să aprobe decontarea medicamentelor pentru indicații terapeutice neincluse în rezumatul caracteristicilor produsului ale căror costuri sunt suportate în prezent de către pacienți. Comisiile vor avea ca scop analiza situației pacienților care au nevoie de administrarea unor medicamente pentru indicațiile terapeutice neincluse în caracteristicile produsului, în cazul unor afecțiuni pentru care nu există alte alternative terapeutice sau atunci când pacientul are contraindicație la alternativele terapeutice existente și identificarea măsurilor necesare pentru asigurarea accesibilităţii tratamentului. CNMR și-a declarat de asemenea susținerea pentru operațiunea "Pacient sub acoperire" inițiată de Ministerul Sănătății considerând firească sancționarea cadrelor medicale, care în acest moment beneficiază de salarii și venituri crescute substanțial. În urmă întâlnirii a rămas stabilit între CNMR și Ministrul Sănătății Sorina Pintea, organizarea mai multor întâlniri separate în cadrul cărora să fie aprofundate soluțiile propuse de CNMR dar și un Grup de Lucru mixt care să se întrunească o dată la 3 luni sau de câte ori este nevoie.

"Am întâlnit astăzi în Sorina Pintea un ministru deschis și hotărât să aducă schimbarea pozitivă pe care cetățenii o așteaptă în sistemul de sănătate. Am aderat la Pactul propus de Minstrul Sănătății pentru că România are nevoie de continuitate în implementarea măsurilor din sănătate așa cum este nevoie și în alte sectoare. CNMR va deveni garantul respectării acestui pact agreat astăzi, țînând cont de complexitatea CNMR și de numărul uriaș de beneficiari ai sistemului de sănătate, membrii CMMR. O susțin pe Sorina Pintea în acest demers și vom lucra împreună pentru cetățenii României. Întâlnirea de astăzi face parte din inițiativa CNMR-Platforma Națională pentru Dezvoltarea și Modernizarea României prin Dialog și Reconciliere" a declarat Alexandru Cumpănașu, Președintele CNMR.