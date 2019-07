CNMR, organizatia condusa de unchiul fetei ucise in Caracal: '500 de organizatii membre CNMR si personalitati publice cer demiterea sefului STS'

Coaliția Națională pentru Modernizarea României (CNMR) al cărei președinte este Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei, îi cere președintelui Klaus Iohannis să îl demită de urgență a directorului STS, Sorinel Vasilca, pentru „neclaritățile, bâlbâielile în salvarea tinerei ucise la Caracal”.

„CNMR cere demiterea de urgență a șefului STS și efectuarea unui audit independent și o cercetare penală la nivelui STS. Neclaritățile, bâlbâielile, lipsa de profesionalism în salvarea vieții tinerei ucisă la Caracal, determină CNMR și persoane publice să solicite demiterea tuturor celor responsabili de acest caz. Așadar, îi cerem Președintelui Iohannis în calitate de Președinte CSAT, Prim-Ministrului României în calitate de Vicepreședinte CSAT, demiterea urgentă a șefului STS și verificarea în întregime prin audit extern a modului în care au funcționat STS și 112 în ultimii 3 ani”, transmite Coaliția Națională pentru Modernizarea României, într-un comunicat de presă.

Coaliția mai solicită Comisie pentru apărare a Camerei Deputaților să aibă audieri transparente ale ministrului de Interne, directorului STS, fostului șef al Poliției Române și cel interimar și să emită decizii la finalul ședinței de luni.

„Cerem de asemenea membrilor Comisiei de Apărare din Camera Deputaților transparentizarea audierilor de mâine și emiterea de decizii la finalul audierii. Solicităm tuturor românilor care doresc aflarea adevărului, distrugerea acestui sistem care se face complice la uciderea unei tinere, să se alăture organizațiilor și personalităților membre CNMR prin transmiterea unui mesaj pe whatsapp cu DA la nr de telefon: 0723000354, prin mail la office@cnmr.ro sau pe Facebook-ul CNMR ori al oricărui membru CNMR. CNMR solicită de urgență Inspecției Judiciare audierea magistraților procurori și judecătorului care au acționat în cauză existând multiple și evidente indicii ale încălcării legii de către aceștia”, mai transmite sursa citată.

CNMPR amintește că „infracțiunea constă nu numai în A DA sau A FACE ceva dar și în A NU FACE CEVA. De asemenea, solicităm poziții publice ale Secției de Procurori și Judecători cu privire la neglijența și modul de acțiune al procurorilor și judecătorului”.

„Nu am dorit implicarea CNMR în această luptă cu un sistem infect și ticălos ci am luat-o ca pe o bătălie personală țînând cont de relația de rudenie dintre mine și Alexandra. Am fost trezit la realitate de colegii mei din CNMR, la inițiativa domnului profesor Hadăr la care s-au alăturat mulți colegi de-ai mei, care mi-au atras atenția că nu este vorba doar de Alexandra ci de sute de victime aflate în această situație și de faptul că bătălia aceasta trebuie dusă împreună. Le mulțumesc tuturor pentru solidaritate și sprijin și îmi dau seama că UNIȚI SUNTEM MAI PUTERNICI în acestă luptă care nu se oprește aici!” a declarat Alexandru Cumpănașu, președinte al CNMR.

Scrisoarea este semnată de 500 de organizații membre ale Coaliției Naționale pentru Modernizarea României.

Președintele Klaus Iohannis va susține de la ora 20.00 o declarație de presă la Palatul Cotroceni, informează Administrația Prezidențială.

STS este instituția acuzată de Poliție că a oferit târziu date legate de localizarea Alexandrei, fata de 15 ani sechestrată și violată, care a apucat să sune de 3 ori de pe telefonul agresorului, la 112.

Suspectul principal din Caracal, Gheorghe Dincă, și-a recunoscut ambele crime, atât în cazul Alexandrei, cât și al Luizei, a declarat avocatul din oficiu al bărbatului, pentru MEDIAFAX.

Luiza Melencu (18 ani) a dispărut în luna aprilie 2019, după ce a luat o mașină de ocazie. În același mod a dispărut Alexandra Măceșanu (15 ani). Suspectul a fost identificat abia vineri, după ce Alexandra a sunat de 3 ori la 112 pentru a-și anunța răpirea.