CNMR solicita Guvernului Romaniei o rectificare pozitiva a bugetului alocat Cercetarii, Invațamantului și Sanatatii

Președintele Coaliției Naționale pentru Modernizarea României, Alexandru Cumpănașu, cere Guvernului României o rectificare pozitivă a bugetului alocat Cercetării, Invățământului și Sănătatii, printr-un apel public lansat pe Facebook.

"CNMR solicita Guvernului Romaniei o rectificare pozitiva a bugetului alocat Cercetarii, Invatamantului si Sanatatii. O alocare suplimentara pt Cercetare care a ajuns la un minim dezastruos in 2019 este o prioritate. De asemenea Educatia si Sanatatea trebuie sa primeasca alocari suplimentare pentru dotari si infrastructura (dotari, cladiri, etc). Nivelul salarial la cele doua sectoare este unul satisfacator si eforturile in acest sens sunt apreciate. In ceea ce priveste sectorul CDI se impune o alocare suplimentara urgenta!", scrie Alexandru Cumpănașu pe Facebook.