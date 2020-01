CNN plateste 76 de milioane de dolari unor tehnicieni sindicalisti pe care i-a concediat in 2003

CNN a fost de acord să plătească 76 de milioane de dolari pentru a încheia un caz de rambursare în care sunt implicaţi tehnicieni dintr-un sindicat subcontractaţi de reţeaua de televiziune, scrie Variety, potrivit news.ro.

Aceasta este cea mai mare „remediere monetară” în 85 de ani de existenţă a agenţiei guvernamentale National Labor Relations Board (NLRB), care are scopul de a proteja drepturile angajaţilor.

Disputa a început în 2003, când CNN a concediat un grup de tehnicieni, membri ai unui sindicat, care erau subcontractaţi. După asta, reţeaua a angajat în posturi similare alte persoane, care nu făceau parte din sindicate. Această schimbare a dus la un şir de litigii cu National Association of Broadcast Employees and Technicians and Communications Workers of America.

Suma de 76 de milioane de dolari va fi împărţită la 300 de persoane.

„Înţelegerea demonstrează angajamentul continuu al NLRB privind aplicarea legii şi asigurarea angajaţilor care au fost trataţi incorect că obţin ajutor financiar cerut de Consiliu”, a spus Peter B. Robb, consilier general la NLRB.

Un reprezentant al CNN a transmis: „După mai bine de un deceniu de litigii, negocieri şi apeluri, suntem mulţumiţi că am rezolvat problema legală”.

O primă decizie împotriva CNN a fost dată de un judecător administrativ în 2008. NLRB a hotărât în favoarea sindicaliştilor în 2014. Curtea de Apel a decis apoi că CNN trebuie să înceteze să refuze negocierea cu sindicatele. Forul a trimis către NLRB cerere de înţelegere financiară.

Agenţia a mai precizat că părţile au folosit o formă de mediere pentru a ajunge la înţelegere.