CNN: Un vaccin pentru Covid-19 al companiei americane de biotehnologie Moderna este gata pentru primele teste

Firma americană de biotehnologie Moderna a trimis un vaccin experimental pentru Covid-19 cercetătorilor guvernului Statelor Unite, la numai şase săptămâni după ce a început să lucreze la imunizare, relatează CNN. Testele iniţiale pentru posibilul vaccin ar putea începe în aprilie, dar procesul de testare şi aprobările ar putea dura cel puţin un an. Moderna a anunţat luni că primul set din noul vaccin, numit mRNA-1273, a fost trimis la National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID). Acţiunile companiei, care are sediul lângă Boston, au crescut marţi cu 15%, la bursa din New York. Moderna a anunţat că primele fiole cu vaccinul experimental vor fi folosite într-un studiu de Faza 1 în Statele Unite, fază care implică de obicei testarea unui vaccin pe un număr mic de oameni sănătoşi. Directorul NIAID, Anthony Fauci, a declarat că un test clinic ar putea începe la sfârşitul lunii aprilie, acesta fiind primul pas pentru producerea unui vaccin disponibil pentru a fi utilizat. Publicaţia The Wall Street Journal, care a scris prima despre acest vaccin, a relatat că două doze de vaccin vor fi testate pe un număr de până la 25 de voluntari, pentru a vedea dacă produce o reacţie de imunizare care protejează de acest virus. Chiar dacă testul clinic va avea succes, vor fi necesare noi teste şi aprobări din partea autorităţii de reglementare în domeniul sănătăţii, înainte ca vaccinul să poată fi folosit pe scară largă. Oficiali din sectorul sănătăţii şi companii farmaceutice din jurul lumii lucrează în ritm rapid pentru ...