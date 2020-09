CNSAS: Traian Basescu și alți 7 candidați au fost colaboratori ai fostei Securitați

Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS) a verificat candidații la alegerile locale care vor avea loc duminică. Opt dintre candidații la alegeri au fost declarați de instanțe colaboratori ai Securității: Traian Băsescu, care candidează la Primăria Municipiului București; Ludovic Boros, care candidează la Consiliul Județean Sălaj; Florin Adrian Brie, care candidează la Consiliul […] The post CNSAS: Traian Băsescu și alți 7 candidați au fost colaboratori ai fostei Securități appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.