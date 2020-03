CNSSU: Activitatile ce implica peste 50 de persoane in spatii inchise, interzise

Comitetul Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă (CNSSU) a decis, sâmbătă, restricţionarea activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice, religioase, sportive şi de divertisment care presupun participarea a peste 50 de persoane în spaţii închise, inclusiv cele realizate în săli de tratament balnear, săli de fitness, saloane de SPA-uri, de cosmetică, săli de jocuri de noroc şi cazinouri. Potrivit unui comunicat al Grupului de Comunicare Strategică, pe teritoriul României au fost confirmate 102 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID-19. Dintre cei 102 cetăţeni care au contactat virusul, şase sunt declaraţi vindecaţi şi au fost externaţi. Persoanele infectate cu COVID-19 (coronavirus) sunt internate în spitale din Bucureşti, Iaşi, Cluj-Napoca, Timişoara, Craiova şi Constanţa şi se află sub supraveghere medicală permanentă. Starea de sănătate generală a pacienţilor este bună, cu excepţia bărbatului internat la spitalul Victor Babeş, care a prezentat complicaţii, dar a cărui stare este ameliorată. Situaţia pe judeţe/municipiul Bucureşti a cetăţenilor infectaţi cu virusul COVID-19 (coronavirus) se prezintă astfel: Bucureşti (31), Timiş (11), Hunedoara (14), Constanţa (7), Iaşi (5), Caraş-Severin (4), Covasna (4), Dolj (3), Braşov (2), Mehedinţi (2), Mureş (2), Gorj (2), Cluj (2), Neamţ (2), Olt (2), Bacău (1), Bihor (1), Buzău (1), Galaţi (1), Maramureş (1), Prahova (1), Suceava (1), Vrancea (1) şi Ilfov (1). Pe teritoriul României, în carantină instituţionalizată sunt 2.652 de persoane pentru care se efectuează verificări pentru a depista dacă au contactat virusul COVID-19. Alte 14.573 de persoane sunt în izolare la domiciliu şi se află sub monitorizare medicală. La nivel naţional au fost prelucrate 2.929 de teste. Dintre acestea, 2.827 au fost cu rezultat negativ, adică persoanele de la care au fost prelevate mostrele analizate nu sunt infectate cu COVID-19. "Până în prezent, au fost înregistrate 33 de dosare penale, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de zădărnicirea combaterii bolilor, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 352 alin. 1 Cod Penal", arată sursa citată. În Republica Italiană a fost înregistrat decesul unui cetăţean român diagnosticat cu infecţie cu COVID-19, pe fondul unor afecţiuni medicale pre-existente. Printre măsurile adoptate care fac parte din Scenariul 3, peste 100 de cazuri, se numără măsuri de distanţare socială, limitarea contactului dintre persoane, limitarea activităţilor colective, punerea în aplicare a planului de pregătire pentru pandemie, raportarea călătoriilor (ex: istoricul călătoriilor simplificat) şi implementarea de puncte medicale avansate în cadrul unităţilor sanitare. La nivelul CNSSU urmează să fie reanalizat planul de măsuri, în sensul înăspririi unor măsuri deja luate şi/sau completarea acestora cu alte tipuri de măsuri necesare combaterii răspândirii noului coronavirus (COVID-19). "Le reamintim cetăţenilor să ia în considerare doar informaţiile verificate prin sursele oficiale şi să apeleze pentru recomandări şi alte informaţii la linia TELVERDE - 0800.800.358. Numărul TELVERDE nu este un număr de urgenţă, este o linie telefonică alocată strict pentru informarea cetăţenilor. De asemenea, românii aflaţi în străinătate pot solicita informaţii despre prevenirea şi combaterea virusului la linia special dedicată lor +4021.320.20.20", precizează GCS. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Alexandru Florea, editor: Florin Marin, editor online: Ada Vîlceanu)