Co-președintele ALDE București: In timp ce Romania se confrunta cu o problema de sanatate fara precedent, dlui Citu si celor de la PNL le arde de joaca

Co-președintele ALDE, Claudiu Catană, critică dur depunerea mandatului de către premierul desemnat Florin Cîțu și califică situația după zicala românească “Tara arde și baba se piaptănă”:

”Românul are o vorbă înțeleaptă “Tara arde și baba se piaptănă. ”. Zicală ce se aplică perfect situației politice de azi.

În timp ce Romania se confruntă cu o problemă de sănătate fără precedent, dlui Cîtu si celor de la PNL le arde de joacă.

În timp ce țara are nevoie de stabilitate, premierul desemnat dă bir cu fugiții cu cateva minute inainte de votul de învestire, ca mai tarziu sa faca o postare de toata splendoare prin care ce credeti ca ne spune ?

Citez “ Cred cu tărie că pentru avea succes, în alegerile care vin, Președintele partidului trebuie să fie și Prim-Ministru"

In plin dezastru Coronavirus, in plina prabusire a economiei mondiale, in plin haos astia stau tot cu gandul la alegeri !

Totul pare o glumă proastă, dar care, din păcate, e cat se poate de reală.

Încetați cu prefăcătoria, mascarada, circul de doi lei!

Nu avem nevoie de un Guvern interimar, cu putere de decizie limitată.

AVEM NEVOIE DE STABILITATE DECIZIONALĂ!”, concluzionează liderul ALDE