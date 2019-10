Coada impresionanta la moastele Sfintei Parascheva. Au inceput sa apara pelerinii - FOTO

Linişte, înţelegere şi schimbări benefice pentru unii nativi din Zodiac, în această zi. Astrologii vă recomandă să acţionaţi sub impulsul inimii şi să nu mai analizaţi fiecare pas pe care urmează să îl faceţi.

Preşedintele CSM, Lia Savonea, a convocat, marţi, o nouă şedinţă a plenului Consiliului, care are pe ordinea de zi numirea Adinei Florea la şefia Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie (SIIJ).

Analistul politic Bogdan Chirieac a reactionat in direct la Romania TV dupa ce in cursul zilei de astazi CEDO a dat un verdict in dosarul Loteria I. Investitorul George Copos a castigat lupta cu abuzurile din justitie.