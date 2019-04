Școala Gheorghe Țiteica - jumatate de secol de excelenta in educatia constanteana (galerie foto)

„Munca în echipă, dorinţa de atingere a performanţei, caracterizează această echipă de dascăli adevăraţi, iar eu am avut şansa să muncesc alături de ei, să mă bucur alături de ei, să mă mândresc pentru faptul că am făcut parte din această echipă”. Spicuim, de asemenea, din gândurile scrise de prof. Silvia Mocanu, cea care a condus școala 12 ani, în perioada 1990-2002 : „Era 1 septembrie 1970. Au trecut aproape 49 ani de când am păşit pentru întâia oară pragul Şcolii Nr. 30 Constanţa, ca tânăr profesor de matematică. Parcă a fost ieri... Emoţia mă cuprinde puternic şi-mi găsesc cu greu cuvintele potrivite pentru a putea exprima ce au însemnat aceşti ani pentru mine, pentru viaţa mea de profesor. Am intrat într-un colectiv de oameni excepţionali, oameni dedicaţi cu întreaga fiinţă activităţii didactice care m-au primit cu încredere şi au dorit să fiu ca ei, omul potrivit la locul potrivit. Am dorit să-i fac pe copii să descopere cât e de frumoasă matematica şi cât e de mare bucuria să găseşti soluţii simple problemelor cu grad mare de dificultate”.