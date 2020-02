Școala nr.37 din Constanta. Petitie pentru infiintarea unei Sali de Sport (documente)

Asociația de Părinți a Școlii nr.37 din Constanța a alcătuit o scrisoare deschisă către primarul Decebal Făgădău, consilierii locali municipali, lideri de partide politice și constănțeni.Iată conținutul integral al scrisorii:Scrisoare deschisă Asociația de Părinți a Școlii nr.37 ConstanțaDomnule primar Decebal Făgădău, Domnilor consilieri locali municipali, Domnilor lideri de partide politice, Stimați constănțeni,În data de 19 martie 2019, Asociația de Părinți a Școlii Generale nr.37 din Constanța a depus la registratura Primăriei Constanța, cu nr. de intrare 56734, Petiția „Școala nr.37 din Constanța are nevoie de o Sală de Sport”, petiție semnată de 1580 de părinți. Alături de această petiție, am transmis pe aceeași cale și o scrisoare prin intermediul căreia ne-am susținut demersul.Din păcate, nici până în ziua de astăzi, nu am primit vreun răspuns, motiv pentru care am luat decizia de a vă transmite încă odată acest demers atât de important pentru noi și copiii noștri.Vă scriem aceste rânduri în calitate de părinți, de constănțeni și de contribuabili onești la bugetul local al municipiului Constanța. Suntem peste 2.000 de părinți ai căror copii învață la Școala nr.37 din Constanța. De la clasa pregătitoare până la clasa a VIII-a, 1050 de elevi urmează zilnic cursurile acestei școli, o școală de prestigiu și cu rezultate deosebit de bune.Din păcate, toți acești copii nu își pot desfășura orele de educație fizică din cauza lipsei unei săli de sport. Dacă până în anul 2018 în școală funcția o sală de clasă amenajată pentru orele de educație fizică, începând din anul școlar 2018-2019 această sală a fost transformată la loc în clasă de cursuri din motive independente de voința sau nevoile unității noastre de învățământ.Mai exact, în urma relocării Colegiului Tehnic de Marină în clădirea fostei școli nr.15, acolo unde școala noastră funcția cu toate clasele de a VIII-a, a trebuit ca în această vară toate spațiile, laboratoarele și inclusiv sala de sport să fie amenajate în săli de cursuri pentru a putea reprimi elevii din ultimul an de gimnaziu.În aceste condiții, vă întrebăm cu cel mai profund respect și seriozitate, cum își vor desfășura copiii noștri orele de educație fizică? Printre băncile de cursuri și dulapuri, în jurul catedrei?Este inadmisibil ca într-o societate care, cel puțin declarativ, pune preț din ce în ce mai mare pe nevoia de mișcare și sport a copiilor, peste 1.000 de elevi ai unei școli din municipiul Constanța să nu aibă nicio alternativă.De asemenea, potrivit Legii administrației publice locale, potrivit Legii Educației, autoritățile locale sunt obligate să asigure „conditiile materiale si financiare necesare pentru buna functionare a institutiilor si serviciilor publice de educatie”.Având în vedere cele enunțate mai sus, domnule primar, domnilor consilieri locali, vă solicităm demararea tuturor procedurilor necesare și legale pentru construirea unei săli de sport în cadrul Școlii nr.37 din Constanța. Precizăm că un astfel de proiect a existat la nivelul Primăriei, școala deține spațiu generos pentru implementarea lui, singurul lucru care lipsește fiind VOINȚA.Este grav ca în anul 2020, într-un oraș precum Constanța, mii de elevi să nu aibă efectiv posibilitatea de a-și desfășura orele de educație fizică, prevăzute în programa școlară, cu planificările și normările aferente. Nu vorbim despre pretenții nejustificate ale părinților, ci despre un drept legal al copiilor noștri, care în momentul de față este încălcat.Vă rugăm, de asemenea, respectuos, să evitați să ne reamintiți limitările bugetare ale municipiului Constanța sau lipsa fondurilor pentru asemenea proiecte, în condițiile în care Consiliul Local Municipal Constanța a alocat, doar anul trecut, suma de 25 milioane lei pentru susținerea sportului. Vă propunem, domnilor edili, ca în locul sau pe lângă finanțarea cluburilor de sport private cu asemenea sume, să investiți tot în susținerea sportului, dar pentru copiii noștri, ai constănțenilor.În susținerea acestei solicitări și pentru a dovedi întreaga seriozitate a demersului nostru, am transmis atât Primăriei Constanța, cât și Consiliului Local Municipal, un număr de 1580 semnături ale părinților, rudelor și profesorilor, care vă solicită construirea unei săli de sport în cadrul școlii nr.37 din Constanța.Cu deosebit respect și în speranța că demersul nostru nu va fi trecut cu vederea,Vă mulțumim pentru atenție și sprijin!Asociația de Părinți „Pro 37”Mai multe informații despre petiție, puteți consulta secțiunea „Documente“ .Sursă foto: Google MapsSursa documente: Asociația de Părinți a Școlii nr.37 Constanța