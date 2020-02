„Coastele sunt organele care…” Alex Velea s-a facut de ras la Asia Express, incercand sa ajute la teme un elev din Filipine

Competitia Asia Express devine tot mai dura, de la un episod la altul. Vedetele sunt puse in mare dificultate si nu este de mirare ca uneori simt ca ajung la capatul puterilor. Cu toate acestea, Asia Express nu este numai despre lucruri rele, ci si despre lucruri amuzante, iar protagonistii sunt, desigur, cei care s-au incumetat sa faca fata competitiei.

Alex Velea si Mario Fresh au venit in Asia Express pentru a-si testa limitele, dar si pentru a castiga marele premiu. Si, daca tot vorbim de limite, competitia nu este numai despre rezistenta fizica, este si despre intelect! Alex Velea a simit asta pe propria piele, atunci cand, drept proba, a avut de ajutat un copil la teme. Domeniul: anatomie! Desi parea simplu, iubitul Antoniei a dat-o in bara si s-a cam facut de ras, fie vorba intre noi. In momentul in care s-a pus pe treaba, Alex Velea a spus ca…coastele sunt organe!

„Tu esti Ronnie? Trebuie sa facem niste teme azi. Ronnie, vino aici cu temele. Deci, coastele sunt organele care protejeaza…La prima ar fi…La prima intrebare, raspunsul corect este: coastele.

Poti sa citesti? Haide, Ronnie…” i-a spus iubitul Antoniei, copilului pe care a trebuit sa-l ajute la teme. Cu toate acestea, intr-un final, totul a decurs bine, iar el si Mario Fresh au ramas profund impresionati de conditiile grele in care traia familia respectiva.

„Mi-am adus aminte de copiii mei, m-am gandit ce norocosi sunt ca s-au nascut intr-o familie asa, mi-am dorit ca viitorul lor sa fie unul frumos. M-am bucurat ca Dumnezeu ne-a nascut in alta parte a lumii si ne-a oferit ce ne-a oferit.

Nu am putut sa fac mai mult de atat…” a mai punctat Alex Velea, vizibil emotionat.

