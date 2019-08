Cod galben de canicula la Iasi! CTP va oferi apa tuturor calatorilor

CTP google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Compania de Transport Public Iasi vine in sprijinul calatorilor, in zilele aflate sub avertizare de cod galben de canicula, si le ofera apa plata. Astfel, la toate capetele de linie, angajatii institutiei vor distribui pahare cu apa persoanelor care au nevoie de hidratare. Locurile prevazute cu dozatoare / purificatoare de apa sunt: Rond Copou, Rond Baza 3, Rond Dacia, Rond Dancu, Tatarasi Sud, Rond Canta, Selgros, Tehnopolis, Rond Pacurari, Targu Cucu, Tatarasi Nord, Bucium, Triumf, Blocuri Ciurea, Carrefour Era, Piata Alexandru cel Bun, Tomesti si Piata Mihai Eminescu. Le recomandam calatorilor aflati in statii in asteptarea unor mijloace de transport public sa evite pe cat posibil expunerea la soare si sa poa ...