Cod galben de canicula si disconfort termic in sudul si estul tarii. Din cursul noptii, va fi Cod galben de ploi torentiale cu descarcari electrice

Meteorologii au emis, pentru luni, un Cod galben de canicula si disconfort termic in sudul, estul si local in vestul tarii. Incepand din cursul noptii de luni spre marti, va fi Cod galben de ploi torentiale, cu descarcari electrice, vijelii si grindina, in Banat, Crisana, Maramures, cea mai mare parte a Transilvaniei si local la munte.