COD GALBEN de ceața și vizibilitate redusa in 10 județe ale țarii

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis vineri dimineaţa atenţionări nowcasting Cod galben de ceaţă densă pentru 10 judeţe din sudul şi estul ţării, valabile în următoarele ore.

Potrivit meteorologilor, până la ora 8:00, în localităţi din judeţele Ialomiţa, Brăila, Buzău, Călăraşi, Bacău, Galaţi, Vrancea, Vaslui, Constanţa şi Tulcea se va semnala ceaţă, fenomen care va determina scăderea vizibilităţii, local, sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri.



Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maxim 6 ore.