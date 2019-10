Cod galben de ceața in 26 de județe: se circula cu mare dificultate

Meteorologii au emis vineri mai multe avertizări cod galben de ceaţă, fiind vizate 26 de judeţe. Traficul rutier se desfăşoară cu dificultate, în condiţii de ceaţă densă, pe mai multe drumuri judeţene.

Judeţele vizate sunt Harghita, Brăila, Ialomiţa, Buzău, Călăraşi, Constanța, Tulcea, Prahova, Giurgiu, Ilfov, Dâmboviţa, Bacău, Galaţi, Neamţ, Vrancea, Iași, Vaslui, Botoşani și Suceava până la ora 9.00.

De asemenea, până la ora 10.00 sunt vizate județele Alba, Covasna, Sibiu, Maramureş, Sălaj, Cluj și Bistriţa-Năsăud.

Meteorologii anunță burniță în mai multe zone.

Potrivit ANM, în zonele aflate sub atenţionare, ceaţa scade vizibilitatea sub 200 de metri şi, izolat, sub 50 de metri.

Totodată, Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române anunță că se circulă în condiţii de ceaţă densă pe drumurile din foarte multe judeţe ale ţării, precum Harghita, Brăila, Ialomiţa, Buzău, Călăraşi, Constanţa, Tulcea, Prahova, Giurgiu, Ilfov, Dâmboviţa, Bacău, Iaşi, Neamţ şi altele.