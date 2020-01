Cod galben de ceata și polei in 7 judete

Șapte judeţe se află joi dimineața sub cod galben de ceaţă și polei, potrivit unei atenţionări de tip nowcasting emise de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM). Până la ora 11.00 se află sub avetizare cod galben localități din județele Cluj, Covasna, Mureş și Alba. ANM anunță ceaţă care determină scăderea vizibilităţii local sub 200 de […]

Articolul Cod galben de ceaţă și polei în 7 judeţe apare prima dată în PSnews.