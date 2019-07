Cod galben de furtuna in 25 de judete, pana luni seara; Capitala si 10 judete, sub o atentionare similara, pana marti dimineata

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis un Cod galben de ploi torenţiale şi vijelii valabil în 25 de judeţe pe parcursul zilei de luni şi o atenţionare similară pentru 10 judeţe şi municipiul Bucureşti, care va fi în vigoare până marţi dimineaţa. Potrivit meteorologilor, în intervalul 22 iulie, ora 13:00 - 22 iulie, ora 18:00, în zonele montane, în cea mai mare parte a Transilvaniei, a Moldovei, precum şi în nordul Olteniei şi în jumătatea de nord a Munteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse cu caracter torenţial, frecvente descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, vijelii şi pe arii restrânse grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantităţile de apă vor depăşi 20 - 25 l/mp şi izolat 40 - 50 l/mp. Foto: (c) www.meteoromania.ro Judeţele atenţionate sunt: Maramureş, Bistriţa-Năsăud, Suceava, Mureş, Harghita, Neamţ, Bacău, Vaslui, Galaţi, Brăila, Vrancea, Buzău, Prahova, Dâmboviţa, Argeş, Vâlcea, Gorj, Caraş-Severin, Mehedinţi, Hunedoara, Alba, Sibiu, Braşov, Covasna şi Cluj. Local în Oltenia, Muntenia şi Dobrogea va fi caniculă, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge sau va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. De asemenea, din această seară, de la ora 18:00, până marţi la ora 6:00, va fi în vigoare o atenţionare Cod galben de instabilitate atmosferică accentuată în 10 judeţe din sudul şi sud-estul ţării, dar şi în municipiul Bucureşti. Foto: (c) www.meteoromania.ro Astfel, în Muntenia şi în sud-vestul Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse cu caracter torenţial, frecvente descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, vijelii şi pe arii restrânse grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantităţile de apă vor depăşi 20 - 25 l/mp şi izolat 40 l/mp. Se vor afla sub atenţionarea ANM judeţele: Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Buzău, Vrancea, Brăila, Ilfov, Călăraşi, Giurgiu, Teleorman şi municipiul Bucureşti. Meteorologii avertizează că vor mai fi perioade cu instabilitate atmosferică până în dimineaţa zilei de miercuri, 24 iulie, îndeosebi la munte, precum şi în regiunile sudice şi sud-estice. AGERPRES/(AS - editor: Mariana Nica, editor online: Gabriela Badea)