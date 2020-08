Cod galben de instabilitate atmosferica in majoritatea regiunilor tarii. In Bucuresti, averse si descarcari electrice

Meteorologii au emis, marti, o avertizare cod galben de instabilitate atmosferica pentru vestul si sudul Transilvaniei, sudul Banatului, sud-vestul Moldovei, precum si in jumatatea de nord a Olteniei si a Munteniei. Avertizarea va intra in vigoare la ora 12.00 si va fi valabila pana la ora 23.00. Si in Bucuresti vor fi averse, descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului.