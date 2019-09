Cod galben de instabilitate atmosferica la Iasi

furtuna 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Meteorologii au emis asteazi o avertizare cod galben de instabilitate atmosferica, valabila in Iasi si in alte 15 judete. De marti dupa-amiaza pana miercuri dimineata se vor semnala averse de ploaie, vant si grindina. Ulterior, vremea se va raci in intreaga tara si sunt anuntate cantitati insemnate de precipitatii. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, de marti, de la ora 13:00, pana miercuri ora 10:00 este valabil un cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata. ”Instabilitatea atmosferica se va accentua treptat la inceput in zona Carpatilor Orientali si in Moldova apoi local si in Transilvania. Vor fi averse torentiale, intensificari ale vantului, vijelii frecvente, descar ...