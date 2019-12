Cod galben de ninsori și viscol in 17 județe, pana joi

Meteorologii anunţă ploi şi intensificări ale vântului în cea mai mare parte a ţării până joi seară şi au emis un cod galben de ninsori şi viscol în Carpaţii Meridionali şi Occidentali. ANM anunţă ploi în general moderate cantitativ, precipitaţii mixte, intensificări ale vântului în intervalul 23 decembrie, ora 10:30 – 26 decembrie, ora 20:00, The post Cod galben de ninsori și viscol în 17 județe, până joi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.