Cod galben de ninsori si lapovita, in Dobrogea

Codul galben de zăpadă și lapoviță, în Dobrogea, a fost prelungit.

Codul galben de precipitații sub formă de zăpadă și lapoviță a fost prleungit până la ora 23.00.Reamintim că, județele Constanța și Tulcea au fost toată ziua sub cod galben de vreme rea.Potrivit ANM, se vor semnala intensificări ale vântului, cu viteze la rafală de 55 - 60 km/h, îndeosebi în zona litorală și în deltă, temporar precipitații mai ales sub formă de ninsoare și lapoviță ce pot favoriza depuneri de polei.