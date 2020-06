Cod galben de ploi torentiale, descarcari electrice si vijelii, pana duminica, in cea mai mare parte a tarii

Meteorologii au emis, sambata, Cod galben de ploi torentiale, descarcari electrice, grindina si vijelii, valabil in cea mai mare parte a tarii, pana duminica. Incepand de sambata la pranz, in Moldova, Maramures, Transilvania, Dobrogea, local in Muntenia si in nordul Crisanei si in zonele montane va fi Cod portocaliu de ploi torentiale, fiind asteptate cantitati de apa insemnate.