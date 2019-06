Cod galben de ploi torentiale si vijelii, pana sambata noapte, in mare parte din tara

Ploaie torentiala google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Administratia Nationala de Meteorologie a emis un cod galben de instabilitate atmosferica, valabil sambata, de la ora 12.00 pana la ora 23.00, in mare parte din tara. In cea mai mare parte a Moldovei si a Munteniei, local in Dobrogea, Oltenia, Crisana, Maramures si la munte vor fi intervale cu manifestari de instabilitate atmosferica accentuata. Astfel, se vor semnala averse torentiale, frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelii si grindina. Cantitatile de apa vor depasi 20...25 l/mp, iar izolat 40...50 l/mp. Vezi si: Dezastru pe litoral: turistii intampinati cu gunoaie, caini vagabonzi si terase inchise ANM a transmis si o informare meteo de disconfort te ...