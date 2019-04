Cod galben de vant si ploi in aproape toata tara

cod galben google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In cea mai mare parte a tarii vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin averse cu caracter torential, descarcari electrice, intensificari ale vantului cu aspect de vijelie si caderi de grindina. Cantitatile de apa vor depasi, in perioade scurte de timp sau prin acumulare, 15...25 l/mp. Cum va fi vremea de 1 Mai: In care zone din tara sunt asteptate ploi si vant puternic Astfel de fenomene vor fi mai frecvente si mai intense in regiunile nordice, nord-estice, vestice si centrale, iar in a doua parte a zilei de marti (30 aprilie) si la inceputul noptii de marti spre miercuri (30 aprilie/01 mai) in zona Carpatilor Meridionali si de Curbura, precum si in Muntenia, Moldova ...