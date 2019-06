Cod portocaliu de grindina si furtuna, pana luni

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Meteorologii au emis doua atentionari Cod portocaliu de furtuna si grindina valabile sambata, intre orele 15:00 si 23:00 si duminica, de la ora 15 si pana luni, la ora 15. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), de sambata, 22 iunie, de la ora 13 si pana la ora 23, in judetele Suceava, Botosani, Neamt si in zona de munte a judetelor Bistrita-Nasaud si Maramures se vor semnala manifestari de instabilitate atmosferica accentuata. Vor fi averse torentiale, intensificari ale vantului, vijelii, grindina si frecvente descarcari electrice. In intervale scurte de timp sau prin acumulare, se vor inregistra cantitati de apa ce vor depasi 35...40 l/mp si izolat 50...60 l/mp. Potrivit ANM, de duminica, 23 iunie, ...