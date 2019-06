Cod PORTOCALIU de ploi torentiale, vijelii si grindina pentru judetul Iasi

vijelie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Administratia Nationala de Meteorologie a emis luni avertizari nowcasting Cod portocaliu de ploi torentiale, vijelii si grindina pentru judetele Iasi, Sibiu, Cluj, Hunedoara, Timis si Suceava. Potrivit meteorologilor, in Iasi sunt vizate localitatile Tomesti, Holboca, Raducaneni, Costuleni, Ciortesti, Comarna, Schitu Duca, Ungheni, Prisacani, Gorban, Tutora, Mosna si Grozesti. Cod portocaliu de inundatie pe Dunare! Fenomene similare se vor inregistra si in judetul Suceava (localitatile Campulung Moldovenesc, Frasin, Stulpicani, Vama, Moldovita, Vatra Moldovitei, Frumosu, Pojorata si Sadova). Sunt vizate si judetul Sibiu si in localitatile Sibiu, Cisnadie, Avrig, Talmaciu, Rasinari, Selimbar, Rosi ...