Cod portocaliu de viscol in 18 judete, joi; Coduri galbene si informare de vant puternic si ninsori, pe parcursul urmatoarelor zile

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a actualizat, joi, avertizarea Cod portocaliu de intensificări susţinute ale vântului şi ninsoare viscolită şi spulberată pentru 18 judeţe şi a emis alte două Coduri galbene, ce vizează mai multe zone din centrul şi sud-estul ţării, respectiv o informare meteo de vânt, valabilă pentru cea mai mare parte a teritoriului. Conform ANM, joi, până la 13:00, în estul Munteniei, sudul Moldovei şi în Dobrogea vântul va continua să prezinte intensificări susţinute cu rafale de 70 - 80 km/h, iar în Carpaţii Meridionali şi de Curbură peste 80 - 100 km/h, viscolind şi spulberând ninsoarea şi determinând scăderea vizibilităţii. Foto: (c) www.meteoromania.ro Judeţele vizate de Codul portocaliu sunt: Constanţa, Tulcea, Călăraşi, Ialomiţa, Brăila, Galaţi, Buzău, Vrancea, Covasna (parţial), Prahova (parţial), Braşov (parţial), Dâmboviţa (parţial), Argeş (parţial), Sibiu (parţial), Vâlcea (parţial), Gorj (parţial), Alba (parţial) şi Hunedoara (parţial). În acelaşi interval orar, în judeţele Bacău şi Vaslui, vântul va mai prezenta intensificări, cu viteze de 55 - 65 km/h. Foto: (c) www.meteoromania.ro De asemenea, joi, între orele 13:00 - 18:00, vântul va mai prezenta intensificări în jumătatea de sud a Moldovei, Dobrogea şi estul Munteniei, cu viteze de 55 - 60 km/h, iar în Carpaţii Meridionali şi de Curbură, precum şi pe litoral peste 70 km/h, spulberând zăpada. Va mai ninge slab în extremitatea de sud-est a ţării. Potrivit meteorologilor, ulterior, începând de la ora 18:00 şi până sâmbătă, la ora 2:00, va fi în vigoare o informare de vreme rea, potrivit căreia vântul va prezenta intensificări temporare în estul şi sud-estul ţării, cu viteze, în general, de 45 - 55 km/h, iar la munte, cu peste 60 km/h, spulberând zăpada. Intensificări ale vântului vor fi şi în restul ţării, dar pe arii mai restrânse. Se vor semnala ninsori, în general slabe cantitativ, în zonele de munte, local în nord, centru şi est, iar în cursul zilei de vineri (7 februarie) şi în regiunile sudice. "Până la finalul săptămânii, în cea mai mare parte a ţării, vremea va fi rece, local geroasă în timpul nopţilor", notează ANM. Foto: (c) www.meteoromania.ro În plus, în intervalul de valabilitate 6 februarie, ora 18:00 - 7 februarie, ora 23:00, în Carpaţii Meridionali şi în Carpaţii de Curbură va fi Cod galben de vânt, cu intensificări temporare de peste 70 km/h. Totodată, ninsorile vor fi viscolite, zăpada spulberată, iar vizibilitatea se va reduce semnificativ. Codul galben de intensificări ale vântului şi ninsori viscolite va afecta judeţele: Covasna (parţial), Buzău (parţial), Prahova (parţial), Braşov (parţial), Dâmboviţa (parţial), Argeş (parţial), Sibiu (parţial), Vâlcea (parţial), Gorj (parţial), Alba (parţial), Hunedoara (parţial), Caraş-Severin (parţial). AGERPRES/(AS - autor: Oana Tilică, editor: Daniel Badea, editor online: Gabriela Badea)