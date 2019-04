Cod ROSU de canicula in Romania! Va fi cea mai calduroasa luna mai din istoria tarii noastre

Canicula google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In luna mai, in Romania, clima este relativ uscata. Temperatura maxima a sezonului este de 22°C, iar cea minima de 15°C. Suntem departe, insa, de anul 1950. Cand, la statia Marculesti, s-a inregistrat o temperatura de 40.8 grade. La momentul respectiv a fost cod rosu de canicula. A fost cea mai calduroasa zi din istoria tarii noastre. Altfel, pentru luna ianuarie, recordul a fost inregistrat in anul 2001 cand, la statia Oravita, au fost inregistrate 22.2 grade. Pentru luna februarie, temperatura maxima absoluta a fost inregistrata in anul 1995, la statia Medgidia, de 26 de grade. Anul 1952 a adus cea mai mare temperatura inregistrata pentru luna martie. La statia Odobesti au fost inregistrate 32.8 ...