Cod rosu de grindina, vijelii si ploi torentiale, in urmatoarea ora, in judetele Iasi si Bistrita-Nasaud. Cantitatile de apa vor ajunge la 40 de litri pe metru patrat

Meteorologii au emis, vineri, cod rosu de grindina, vijelii si ploi torentiale, pentru cateva localitati din judetele Iasi si Bistrita-Nasaud, iar ISU a transmis mesaje de avertizare prin sistemul RO-Alert. In urmatoarea ora, cantitatile de apa vor ajunge la 40 de litri pe metru patrat, in contitiile in care deja s-a acumulat foarte multa apa in sol.