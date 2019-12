COD RUTIER 2019. Ce cantitate de ALCOOL poti consuma inainte de a te urca la volan

Alcoolul este unul dintre factorii ce determina addevarate tragedii rutiere in tara noastra. Pana la o anumita limita, alcoolemia este sanctionata doar contraventional, dar la o valoare mai mare devine pentru sofer si o problema penala.

COD RUTIER: Cele mai multe dintre accidente se produc pe fondul consumului de alcool, informeaza cars.ro.Trebuie sa stii ca in Romania soferii nu au voie sa bea deloc alcool. Scuzele de genul "am baut un singur pahar de bere" nu il vor convinge pe agentul de la Rutiera sa te ierte.

Concret, o alcolemie de pana la 0,40 mg/ litru alcool pur in aerul expirat se sanctioneaza cu amenda de la 21 la 50 de puncte si suspendarea permisului pentru 6 luni. Daca ai baut mai mult, atunci poti ajunge si sta dupa gratii pana la 5 ani. Daca ai noroc... te alegi doar cu o amenda penala. Insa oricum o dai, vei avea dosar penal.

Daca ajungi in aceasta situatie esti obligat sa mergi la spital, insotit de politist, pentru recoltarea de probe biologice. Este important sa ajungi acolo cat mai repede. Daca nu, se poate stabili retroactiv, asa ca oricum nu scapi de corvoada asta. Oamenii legii au nevoie de concentratia exacta de alcool in sange, iar pentru asta ti se recolteaza probe biologice.

Cat alcool pot consuma soferii si in cat timp se elimina din organism

In cazul in care imbibatia alcoolica este egala sau peste 0,40 g/l alcool pur in aerul expirat (minim 0,80 g/l alcool pur in sange), fapta constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 5 ani sau cu amenda penala. In aceasta situatie soferul este condus obligatoriu la un spital unde ii sunt recoltate probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei. Doar rezultatul oficial al analizei de sange realizat la o unitate medicala este proba de incriminare penala in instanta de judecata.

Cantitatea de alcool ce poate fi consumata pentru a nu intra in sfera "penalului" se poate calcula relativ simplu de fiecare consumator. Pe fiecare sticla de bautura alcoolica este inscrisa cantitatea de alcool pur la suta de mililitri, in cazul berii aceasta fiind, in medie, de 5 grame/100 ml. Astfel, consumul unui litru de bere este echivalent cu ingerarea a 50 grame alcool pur. Aceasta valoare inmultita cu coeficientul de 0,8, iar rezultatul impartit la 70 (kg), da ca rezultat o alcoolemie de 0,57 grame la mie. Aceasta este insa valoarea maxima a alcoolemiei care poate fi atinsa la un moment dat dupa ce am baut patru beri a 500 de ml. Cand se atinge insa aceasta valoare, este mai greu de stabilit.

Specialistii mai spun ca, la persoanele care beau pe stomacul gol, valoarea maxima a alcoolemiei se atinge in 20-30 de minute, deoarece metabolismul este mai rapid si alcoolul ajunge mai repede in sange. In schimb, cei care au baut dar au si mancat vor avea surpriza sa inverzeasca fiola cel mai puternic la 1,5 – 2 ore dupa ce au baut, deoarece abia atunci ating alcoolemia maxima.

Indiferent de felul bauturii consumate, de starea de oboseala a subiectului sau daca acesta a mancat inainte sau nu, eliminarea alcoolului din organism se face cu 0,15 grame la mie pe ora. Singurul factor care poate grabi oarecum eliminarea este exercitiul fizic intens, dar si asa viteza de eliminare nu poate fi mai mare de 0,20 grame la mie pe ora (cu 30% mai repede).

Alcoolemia si timpul in care aceasta se elimina in cazul unei persoane de 70 de kilograme, daca a consumat:

- 100 ml votca - 0,45 grame alcool pur la mie, care se elimina in 3 ore;

- 100 ml palinca - 0,64 grame alcool pur la mie, care se elimina in 4 ore si 10 minute;

- 100 ml lichior de 30 grade - 0,34 grame alcool pur la mie, care se elimina in 3 ore si 10 minute;

- o bere de 500 ml - 0,20 grame alcool pur la mie, care se elimina in maxim 2 ore;

- 1 litru de vin - intre 1,02 si 1,37 grame alcool pur la mie, in functie de taria vinului, care se elimina intre 7 ore si 9 ore.

