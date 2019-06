Cod Rutier 2019: ce patesti in Romania daca ai permisul suspendat si ce ti-ar permite legea

Permis google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Codul rutier ar putea suferi cateva modificari care ii va favoriza pe soferii care au permisul suspendat. In loc sa fie sanctionati mai aspru, au sansa de a scapa de pedeapsa si sa faca legea in trafic dupa bunul plac. Cei care contesta noua lege spun ca numarul accidentelor si al victimelor ar putea sa creasca. Soferii care au permisul suspendat n-ar trebui sa mai aiba dreptul de a se urca la volan chiar din momentul in care i-a fost aplicata sanctiunea. Cand ajungi in acest stadiu, e clar ca soferia nu e de tine, iar responsabilitatea iti lipseste cu desavarsire. Prin urmare, o anumita perioada de timp legala, soferii cu permisul suspendat trebuie sa ia o pauza totala de sofat. Realitatea este, insa, cu tot ...