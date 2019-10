COD RUTIER 2019. Puteti fi amendati chiar daca aveti masina echipata cu anvelope de iarna. Riscati o amenda de 725 de lei

COD RUTIER 2019. Conform legii din Romania, soferii sunt obligati sa aiba automobilul echipat cu anvelope de iarna daca circula pe o sosea acoperita de zapada, gheata sau polei. In caz contrar, acestia pot fi amendati si pot ramane fara certificatul de inmatriculare. Totusi, politistul poate da amenzi si daca masina este echipata cu astfel de anvelope.

COD RUTIER 2019. Foarte putini soferi romani cunosc urmatorul aspect. Codul Rutier mai specifica un caz in care politistul rutier iti poate retine certificatul de inmatriculare si iti poate da o amenda de pana la 725 de lei, chiar daca anvelopele tale sunt de iarna.

Este cazul, de fapt, al oricaror anvelope, de vara, de iarna, all-season, daca acestea sunt uzate peste limita legala. Dar ce inseamna limita legala a uzurii anvelopelor in Romania? Ei bine, aceasta limita este aceeasi ca si in majoritatea tarilor din Europa, Asia si America de Nord, respectiv limita de 2/32 inch, mai precis 1,6 milimetri, impusa de legi care tin de siguranta rutiera, standardizate la nivel mondial.

Autoritatea mondiala Federal Motor Vehicle Safety Standards (FMVSS) i-a obligat pe toti producatorii de anvelope sa incorporeze in anvelopele comercializate in Statele Unite si Europa niste martori de uzura. Acestia sunt in numar de minimum 6 si sunt, de fapt, niste bare din cauciuc pozitionate intre blocurile profilului de pe anvelopa. Martorii de uzura au, la toate anvelopele de pe piata, o inaltime de 1,6 milimetri.

In concluzie, limita minima admisa mentionata in Codul Rutier este data de martorul de uzura care este pe anvelopa. Deci daca un agent de circulatie te opreste si observa ca suprafata de rulare a anvelopei este sub limita legala data de martorul de uzura, te poate amenda, conform Codului Rutier, art. 100, cu o amenda din clasa II, adica cu 4-5 puncte, ceea ce inseamna pana la 725 de lei. Plus masura complementara de retinere a certificatului de inmatriculare.

