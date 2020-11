Codin Maticiuc, infectat cu COVID-19: 'Protejați-va cat puteți. Purtați masca, nu e atat de greu'

Codin Maticiuc a dezvăluit că s-a infectat cu noul coronavirus. Actorul din filmul „Miami Bici” a declarat că se simte destul de bine, are simptomele unei răceli foarte uşoare, însă și-a îndemna fanii să se protejeze. El a mai mărturisit că nu știe de unde a luat virusul, în condițiile în care a respectat cu sfințenie toate regulile de protecție.

"Am COVID-19. Nu, nu este o glumă macabra de Halloween. Este o realitate....Suntem bolnavi toți din casă, eu, iubita și copiii. Simptome nu prea avem, cum nu prea avem nici gust, nici miros. Duminica trecută am observat asta și m-am gândit că e posibil sa am coronavirus. De trei zile eram înfundat dar am pus asta pe seama jucatului de fotbal afară. Luni m-am programat la test. Am sunat la Ok Medical căci din câte știu sunt singurii care pentru 250 de lei îți fac testul acasă. Cum noi eram mulți (cu părinții mei) chiar merita 250 de lei deplasarea lor, protejându-i și pe alții de ieșirea noastră pentru testare.

Luni seară am primit rezultatul: pozitiv. Am avut noroc ca părinții mei și ai ei au nu a au fost infectați. Alt noroc este ca am prins varianta de bogați: fără gust și miros și cam atât. Fără alte simptome care sa ne supere. Doamne ajuta!" a declarat vedeta.

Codin Maticiuc îi îndemnă pe oameni să nu se abată de la regulile impuse de autorități.

"Am covid19, eu și ai mei și cel puțin deocamdată este cea mai ușoară răceală pe care am avut-o vreodată. Asta nu înseamnă că alții nu suferă sau ca noi nu am fost norocoși. Am fost, slavă Domnului. Protejați-va cât puteți. Purtați mască, nu e atât de greu, am demonstrat-o chiar noi cei de la Tshirt Factory când am făcut măștile noastre și cool și ușoare pe care trei luni mai târziu OMS-ul le-a declarat pe locul 3 ca siguranță. Încercați să amânați cât puteți momentul contactării acestui virus care poate fi fatal pentru oamenii în vârstă", a mai scris el.