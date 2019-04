Codin Maticiuc, mesaj catre fiica sa: ''Nu ai respirat... si au apasat''- FOTO

codin maticiuc fetita google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Codin Maticiuc a scris, in aceasta dimineata, un mesaj emotionant catre fiica sa. Acesta povesteste momentele din ziua in care a devenit tata. Maticiuc recunoaste ca, nu a avut timp nici sa se sperie cu adevarat, isi aminteste cu drag, cum a hranit-o pentru prima data. De asemenea, Codrin Maticiuc ii promite fetitei ca, orice s-ar intampla va fi mereu langa ea. ”04.04 Este data la care ai venit pe lume tu, fata mea Smaranda, la spitalul Mount Sinai din Southbeach Miami. Am ales sa se intample aici pentru ca pregatesc filmarile Miami Bici care vor incepe curand si pe care abia astept sa le poti vedea si tu. Ai venit pe lume printr-o operatie de cezariana la care am putut sa asist si eu. Am ...