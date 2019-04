Codrin Stefanescu, atac DUR la DNA: Este un precedent periculos pentru toate partidele politice

codrin stefanescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Secretarul general al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat astazi, la iesirea de la DNA, ca este un precedent periculos pentru democratia din Romania faptul ca institutia ancheteaza cum cheltuie un partid politic banii in campania electorala. Codrin Stefanescu, secretarul general al PSD, a fost la DNA pentru a depune o plangere. El a acuzat interferente ale procurorilor in activitatea partidului. Codrin Stefanescu: Calendarul mitingurilor si situatia unor ministri, pe agenda ''Este un precedent periculos pentru toate partidele politice. Daca, de exemplu, adversarii nostri politici doresc sa faca o actiune politica chiar impotriva noastra pentru ca suntem in campanie electorala si hotarasc sa ...