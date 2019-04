Codrin Stefanescu da semnalul 'mazilirii' lui Tudorel Toader: 'Du-te la catedra, fa-ti partid, fii smecher tu!'

Codrin Ştefănescu, secretarul general al PSD, îl atacă pe ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, pentru refuzul de a adopta modificările la Codul penal şi Codul de procedură penală prin ordonanţă de urgenţă. Ştefănescu îl acuză pe Toader că nu respectă deciziile forurilor de conducere ale PSD.

"Suntem supăraţi pe domnul Tudorel Toader din mai multe motive. În decembrie, am avut Comitet Executiv Naţional, în care am spus că am promis că facem dreptate şi reîntregim în lege, astfel încât fiecare funcţionar, magistrat, procuror să răspundă în faţa legii pentru lucrurile pe care le face. Prin urmare, vom modifica codurile prin OUG, vom da alea pentru completuri şi vom da amnistia şi graţierea. Ăsta este planul partidului pe care îl reprezint. Domnul Tudorel Toader, fiind în sală, a spus că 'Da' şi apoi a început să o mermelească. Am avut o emisiune cu Mihai Gâdea, în care a avut stăpânirea de sine să intre cu mine de trei ori consecutiv. Eu îi spuneam: 'Domnule, lasă-mă cu articole şi cu limbajul elevat de nota 100, că oamenii care ascultă aici nu sunt toţi juriști. Oamenii care ne-au votat aşteaptă de la tine, împuternicitul nostru pe această funcţie, să faci naibii lucrurile pentru care am fost noi votaţi şi ce am promis, nu ce vrei tu. Vrei să faci ce vrei tu? Du-te la catedră, fă-ţi partid, fii şmecher tu!'", a spus Codrin Ștefănescu, la Antena 3.

Anterior, într-un interviu la România TV, Liviu Dragnea a fost întrebat dacă Tudorel Toader mai stă în Guvern, el răspunzând: „Habar n-am. Sincer, habar n-am”. „CEx ori dna prim-ministru sau ne anunţă că vrea să-l remanieze, ori colegi din CEx pot spune că vor să fie remaniat. Eu nu o să propun să fie remnaiat Tudorel Toader. Nu pot să mă opun. Când o să ajungem acolo, dacă o să ajungem acolo, discutăm acolo”, a declarat Dragnea.

