Codrin Stefanescu da semnalul revoltei: 'Se vede din spatiu ca PSD a devenit o penibilā anexā a PNL si a lui Iohannis. Gata! Ajunge!'

Într-o perioadă în care se vorbeşte despre dorinţa unor lideri PSD de a-l debarca pe Marcel Ciolacu de la conducerea partidului, fostul secretar general Codrin Ştefănescu are o intervenţie dură la adresa conducerii PSD. Acesta susţine că social-democraţii s-au predat lui Iohannis, iar partidul trebuie recuperat.

"In ultima vreme suntem criticati tocmai cei care au crezut in noi si ne-au votat! Si au dreptate, asta-i clar! Limpede ca lumina zilei. Se vede din spatiu ca PSD a devenit o penibilā anexā a PNL si a lui Iohannis. Cā suntem timizi si speriati sā nu ne supārām sefii din umbrā! Cā ne delimitām, la ordin, de toate mesaje din trecut! Cā numele Dragnea, Codrin, Olguta, Serban, Plesoianu, Nicolicea, Iordache,etc, sunt interzise de noua conducere a PSD. Cā partidul este predat la cheie unor securici care urāsc de moarte acest partid. Pucistii de ieri, scoliti in tot felul de academii secrete, noii conducātori de azi! Sunt demisi, pe bandā rulantā, toti membrii curajosi interzisi de sistem. Sunt alungate toate vocile puternice care au dat acestui partid vigoarea de altādatā. Gata! Ajunge! Parlamentarii, primarii, liderii judeteni, sutele de mii de membri ai PSD trebuie sā-si recupereze urgent partidul! Altfel, milioane de români care au votat PSD, ne vor face de ocarā! Si nu vom mai iesi printre oameni de rusine! Cā am fost lasi si i-am trādat! Eu, unul, m-am sāturat sā fiu singurul care spune lucrurilor pe nume!", scrie Codrin Ştefănescu pe Facebook.