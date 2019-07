Codrin Stefanescu, deranjat de actiunile conducerii PSD: Funeraru’ invatamantului romanesc rade cu lacrimi de noi!

Codrin Stefanescu 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Codrin Stefanescu a postat, pe pagina personala de , un mesaj in care sustine ca Partidul Social Democrat si noua sa conducere pune in practica cele mai bizare idei ale opozitiei. Codrin Stefanescu: Firea, Plesoianu si Nicolae, amenintati chiar si cu moartea ''Panā si Funeriu a ajuns sa-si batā joc de noi! Cā PSD si noua sa conducere pune in practicā cele mai bizare idei ale opozitiei. Visurile de cosmar ale lui Orban si Turcan devin realitate imediatā! Funeriu, auziti? Funeraru’ invatamantului romanesc rade cu lacrimi de noi! E deja cumplit...'', a scris Codrin Stefanescu. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...