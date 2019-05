Codrin Stefanescu, despre asa-zisii protestatarii anti PSD: Sunt platiti in sensul acesta

Codrin Stefanescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Secretarul general al PSD, Codrin Stefanescu, a vorbit despre un grup de ”batausi”, persoane recalcitrante, care s-ar afla permanent pe urmele social-democratilor, la evenimentele publice. ”Pe unde am fost in tara, e cam acelasi grup. Au venit peste tot. E un grup care incita la violenta, un grup pregatit pentru asa ceva, pentru ca au pregatire inclusiv militara, unii. Ei fac in felul urmator: spre exemplu avem un miting mare, o adunare cu membri si simpatizanti PSD, urmaresc oamenii care urca inapoi in masini sau in autocare, daca sunt veniti din comunele limitrofe, si de obicei apar dupa cei care sunt mai in varsta. Liviu Dragnea, in legatura cu OUG pentru adoptarea Codului ...