Codrin Stefanescu, despre campania electorala: ''O gramada de nerozii se spun. Campionii absoluti sunt astia de la penele in frunte cu Orban, Gorghiu si Catu!''

codrin stefanescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fostul secretar general al Partidului Social Democrat (PSD) Codrin Stefanescu, intr-o postare facuta pe pagina sa de , precizeaza referitor la campania electorala actuala, ca o gramada de nerozii se spun in frunte cu Orban, Gorghiu si Catu. ''O grāmadā de nerozii se spun in campania asta electoralā! Insā campionii absoluti sunt āstia de la penele in frunte cu Orban, Gorghiu si Catu! Ale cāror declaratii depāsesc cu mult orice imaginatie...'', se arata in postarea facuta pe pagina de socializare a fostului secretar general Codrin Stefanescu. Codrin Stefanescu: ''Fereasca Dumnezeu sa nu intram in turul 2 la prezidentiale! Sa fiti nevoiti sa alegeti intre Klaus si Barna! De as ...