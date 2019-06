Codrin Stefanescu, despre Liviu Dragnea: ''Un om puternic. A condus partidul foarte bine. ''

Liviu Dragnea Codrin Stefanescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Codrin Stefanescu, fost secretar general al PSD, sustine ca Liviu Dragnea este un prieten si un tovaras de drum ce a condus Partidul Social Democrat (PSD) foarte bine. De asemenea, acesta precizeaza ca ceea ce s-a intamplat va ramane un episod foarte urat din istoria partidului. „Sunt atacuri murdare vizavi de un om care sta dupa gratii. Pentru mine ramane mai departe un prieten si un tovaras de drum, un om care a condus partidul foarte bine. Vizitele care se fac se fac conform procedurilor legale. Nu are voie sa primeasca nimic in perioada aceasta, inclusiv scrisorile sunt deschise, conform legii. Nu are o viata usoara, dar e un om puternic. Am vorbit o data cu el la telefon, am ...