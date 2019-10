Codrin Stefanescu, despre ministrul Justitiei: 'Toti delatorii Romaniei o adora pe Birchall'

Codrin Ştefănescu, fostul secretar general al PSD, afirmă că ministrul Justiţiei, Ana Birchall, nu mai are nicio legătură cu PSD, deşi aceasta este încă membră a partidului.

"Vreau sā vā zic ceva. Toti expertii āstia internationali care ne calcā in picioare o iubesc pe Birchall. Toti delatorii României o adorā pe Birchall. Toti criticii sinistrii din interior si exterior suspinā dupā Birchall. Toti sustinātorii abuzurilor unui sistem sinistru o sustin pe Birchall. Toti la unison! Pentru cā Birchall e un civil ascultātor si disciplinat care nu mai are nicio legāturā cu PSD si dezideratele noastre. Si chiar am vrut sā stiti asta!", scrie Codrin Ştefănescu pe Facebook.

Comentariul lui Codrin Ştefănescu vine în contextul discuţiei despre raportul MCV pe 2019. Proiectul raportului MCV care va fi publicat marți de Comisia Europeană conține critici dure la adresa unor instituții din sistemul judiciar, potrivit unor surse de la Bruxelles, citate Mediafax.