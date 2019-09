Codrin Stefanescu, despre motiunea de cenzura: Nu va trece!

Codrin Stefanescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Codrin Stefanescu comenteaza asupra miscarilor facute de opozitie pentru a reusi sa stranga suficiente semnaturi pentru motiunea de cenzura impotriva Guvernului Viorica Dancila. "PNL, USR, PMP, UDMR, ALDE si Pro Romania se dau peste cap sa stranga in Parlament semnaturi pentru motiunea impotriva Guvernului! Sefii acestor partide plus camarila fiecaruia negociaza, santajeaza, monitorizeaza si preseaza non stop! Codrin Stefanescu, atac dur la adresa lui Ludovic Orban: ''Devine tot mai ticalos si nesimtit in declaratii'' Se promit functii, demnitati, avantaje. Au loc intalniri misterioase la miez de noapte. Se vinde de nu stiu cate ori pielea ursului din padure. Se vehiculea ...