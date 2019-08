Codrin Stefanescu, despre vizita lui Klaus Iohannis in SUA:'' O plimbare scumpa si fara rost. E doar pentru el''

Codrin Stefanescu 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fostul secretar general al PSD, Codrin Stefanescu, sustine intr-o postare facuta pe o pagina de socializare, referitor la vizita lui Klaus Iohannis in America, ca este o vizita inutila pentru Romania, in care presedintele se plimba fara rost, doar pentru el. Codrin Stefanescu, atac DUR la Ludovic Orban: Urla doar ca sa vada Sefii lui ca este inca util la ceva! Risca sa devina ridicol ''Klaus pleacā singur in America! Nu-l insoteste nimeni. Niciun ministru din guvern si niciun om de afaceri roman. Niciunul dintre cei cu care ne puteam lāuda sau negocia ceva pentru tarā. O vizitā importantā care devine astfel inutilā pentru Romania. E ca o plimbare scumpā si fārā rost. E doar pentru el!' ...