Codrin Stefanescu: "Doamna Birchall de la justitie nu vorbeste in numele PSD"

Codrin Stefanescu, fost secretar general al PSD, reactioneaza la afirmatiile facute de ministrul Justitiei, Ana Birchall, cu privire la functionarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie. Stefanescu sustine ca Birchall are o agenda paralela de cea a PSD. "Sa stiti ca doamna Birchall de la justitie nu vorbeste in numele PSD! Agenda ei de lucru nu are nicio legāturā cu cea a partidului. Si nici cu voturile a milioane de romani care incā mai sperā ca PSD sā facā dreptate! Si sper ca toatā lumea sā inteleagā asta!", scrie Codrin Stefanescu pe . Viorica Dancila refuza sa lase lucrurile la voia intamplarii: "Orice partid care vrea sa ajunga la guvernare cu bune intentii nu ...