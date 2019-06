Codrin Stefanescu explica lipsa numaratorii paralele facute de PSD 

Codrin Stefanescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fostul secretar general al PSD Codrin Stefanescu a explicat de ce partidul nu a avut numaratoare paralela la alegerile europarlamentare din 26 mai 2019. ''PSD nu a facut numaratoare paralela pentru ca nu a avut cand sa mai faca. A doua zi dupa alegerile europarlamentare a fost arestat liderul partidului. In aceasta conditie de soc total, cu alegerile pierdute si cu disensiunile aparute in partid, nu s-a mai ocupat nimeni de acest fapt. Codrin Stefanescu, despre Liviu Dragnea: ''Un om puternic. A condus partidul foarte bine. '' In ziua sentintei si arestarii lui Liviu Dragnea, eu am depus si mandatul de scretar general al partidului, tot la presiunile din jurul nostru. Era ne ...