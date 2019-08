Codrin Stefanescu ii da dreptate Gabrielei Firea: 'Nu inteleg insā de ce s-a isterizat presa cu epoleti la stirea asta'

Codrin Ştefănescu, fostul secretar general adjunct al PSD, îi dă dreptate primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, pe tema introducerii taxei de poluare în Bucureşti. Deşi în ultimele luni s-a contat de mai multe ori cu Firea, Ştefănescu o apără pe aceasta de criticile "presei cu epoleţi".

Gabriela Firea chiar are dreptate! Bucurestiul este supraaglomerat si mega poluat. Si trebuie luate māsuri urgente cât nu e prea târziu. Praf, gaze de esapament si aer toxic. Noxele au depāsit de peste zece ori limita impusā de normele UE si asta o simtim pe pielea noastrā in fiecare zi. Nu inteleg insā de ce s-a isterizat presa cu epoleti la stirea asta. Urlā toti ca disperatii cā vestea i-a luat pe nepregātite. Pāi, mā bāieti, voi nu trāiti in capialā?

Reacția vine în contextul în care Gabriela Firea a anunțat, miercuri, un proiect prin care, de la 1 ianuarie 2020, mașinile care nu sunt înmatriculate în Bucureşti sau Ilfov vor putea intra în Capitală doar după plata unei viniete. Mașinile sub Euro 3, indiferent unde sunt înmatriculate, nu vor avea acces în centrul Capitalei.

"Autoturismele care nu sunt înmatriculate în București și zona metropolitană, adică județul Ilfov, la momentul pătrunderii în Capitală, vor trebui să facă dovada că și-au achiziționat o vinietă pe București, Oxigen B unde B vine de la București, care va costa pentru o zi 10 lei, pentru un an 19 milioane. Celelalte intervale vor fi prezentate de către directorii de specialitate. Mă refer la mașini înmatriculate în celelalte județe și în alte țări, inclusiv Bulgaria", a spus Gabriela Firea.

